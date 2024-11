Rivoluzione a Montalto. Mandarano lascia il Rende e va alla Palmese. Calzolaio e Carrozza salutano la Vibonese

RENDE (CS) - Il mercato dilettanti entra nel vivo. Primi movimenti anche in Calabria. Filo diretto tra club di serie D ed Eccellenza. Nelle ultime ore ha detto addio al Rende, Nicola Mandarano, attaccante che ha trovato poco spazio tra le file biancorosse. Spera di trovarne di più alla Palmese, club in cui si è trasferito. Dalla capolista di Eccellenza alla società silana potrebbe fare marcia inversa Francesco Piemontese. L’uomo che potrebbe dare la sterzata giusta al Rende ormai distante solo sei punti dalla vetta. Rifondazione completa invece, nella vicina Montalto, dove hanno già lasciato la squadra in nove. Esclusioni eccellenti riguardano gli attaccanti Khoris e Sarli. In arrivo il difensore ex Cosenza, Ivano Ciano ed il centrocampista, già a Montalto qualche anno fa, Salvino. Nessun movimento tra le altre se non in uscita.