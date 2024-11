In Eccellenza la Palmese fatica più del dovuto contro il Guardavalle e la Vibonese non molla la presa

VIBO VALENTIA - Altra giornata bollente in Serie D. Un turno non particolarmente fortunato per le cinque formazioni calabresi. Mastica amaro l'Hinterreggio di scena all'Essaneto di Agrigento contro l'Akragas. I ragazzi di Ferraro sfiorano il colpaccio, engono la sfida aperta fino al 2-2, poi crollano sotto i colpi di Meloni. Vicino alla 5 vittoria di fila il Rende sul campo della Leonfortese. I silani sprecano diverse palle gol e alla fine devono accontentarsi di un pari che, tuttavia, lascia i biancorossi in terza piazza. Segno X anche per la Gioiese capace di bloccare il più quotato Agropoli sull'1-1. E' un punto fondamentale per i ragazzi di Franco Viola in chiave salvezza. Tre punti pesantissimi per la lotta al mantenimento della categoria li mette in tasca il Roccella. Quando la squadra di Galati gioca in casa difficilmente non va a risultato. Seconda vittoria di fila davanti ai propri tifosi. Al Comunale cade anche il Noto. In Eccellenza la Palmese fatica più del previsto contro il Guardavalle ma strappa comunque l'intera posta in palio con il solito Piemontese. Non molla la presa la Vibonese corsara a Taurianova. L'Isola Capo Rizzuto castiga il Cutro e raggiunge il Gallico Catona kappaò a Scalea. A Corigliano si impone l'Acri. Nelle retrovie bel successo del Castrovillari sul Brancaleone, mentre finisce con uno scialbo 0-0 la sfida tra Sambiase e Paolana.