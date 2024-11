Una giornata da dimenticare, tanto in Serie A, quanto in Serie C. Attenzione rivolta già al futuro e a un finale di campionato che si preannuncia infuocato

Festività difficili da digerire per le calabresi, tanto in Serie A, quanto in Serie C. Ritrova il sorriso solo il Cosenza.

In massima Serie, per il Crotone la strada ora è tutta in salita e senza tregua. Dopo lo scivolone a Firenze, per i rossoblù è già tempo di guardare avanti. Il prossimo ostacolo da superare è il Torino, recupero della ventisettesima giornata. Si torna in campo mercoledì alle 18:30.

Un altro passo falso potrebbe condannare quasi definitivamente il Crotone alla retrocessione, di fatto già terzultimo e con la SPAL a +2.

In Serie C, scene apocalittiche. Dalla sconfitta del Rende contro il Monopoli - che ha portato anche alle dimissioni del presidente Coscarella -, legata non tanto alla sconfitta quanto alla querelle del nuovo stadio con il progetto che sembra definitivamente arenato, alla pesante debacle del Catanzaro contro il Catania.

Catanzaro che però guarda già al derby di domenica contro un rinato Cosenza che nella scorsa giornata ha sfatato il tabù Juve Stabia.

Dunque sarà un finale di campionato tutto da vivere.