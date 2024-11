Cena di gala con asta per le sue magliette della Juventus, i soldi raccolti saranno devoluti all'associazione Oncomed. Nel corso della serata l'ex centrocampista sarà premiato con un'opera realizzata dal maestro Spadafora

Sabato sera alle 20.30 al Fellini Restaurant di Cosenza la prima edizione di 3RLegends Award che avrà come ospite Claudio Marchisio. Proprio lui, il principino. Il centrocampista tutto qualità ed eleganza che per anni ha vinto con la Juventus scudetti, coppe ed è stato il leader di uno spogliatoio pieno di campioni.

Una serata organizzata dalle società Sp&a e Thnking in collaborazione con lo Juventus OfficialFan Club Cosenza e Rende, una serata voluta con determinazione da Paolo Stranges che da anni è presidente dello stesso club. Sua l’idea di avviare questa prima edizione che si annuncia piena di sorprese e di emozioni.

Una cena di qualità alla presenza di un Marchisio che potrà girare tra i tavoli come una sposa, ma che avrà anche modo di raccontarsi. Ci sarà durante la cena di gala un’asta per tre maglie della Juventus con lo scopo di raccogliere delle offerte da devolvere in favore di Oncomed.

A condurre la serata Rosanna Mortati e Marcello Romanelli. Il premio che riceverà Claudio Marchisio porta la firma prestigiosa. Sarà un premio rappresentato da un’opera unica realizzata e donata proprio dal maestro orafo G.B Spadafora. Un premio sicuramente meritato per la sua brillante carriera da calciatore e sportivo, ma anche per il suo impegno costante nell’esprimere sempre con chiarezza il suo pensiero su temi sensibili e per la sua capacità di richiamare l’attenzione di tifosi e appassionati su tematiche sociali importanti.