Scontri all'arrivo in Sicilia per la sfida con il Messina. Tuona il Sindaco Abramo: "Mi rivolgerò ad Alfano"

In campo è' finita 1-1 ma Messina-Catanzaro è destinata a far discutere ancora per molto. Non per quello accaduto al "San Filippo" ma per quello che è' successo prima della sfida tra giallorossi peloritani e giallorossi calabresi. I supporters ospiti, una volta scesi dal traghetto che li ha portati in Sicilia, non avrebbero trovato alcun bus ad accoglierli, ed abbandonati a se stessi, sarebbero venuti a contatto con la tifoseria locale. Sul caso è intervenuto il Sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo: “Sono letteralmente esterrefatto per i fatti accaduti a Messina e che hanno visto fortemente compromessa la sicurezza dei tifosi giallorossi al seguito della nostra squadra di calcio“. “La disorganizzazione – aggiunge Abramo – nella gestione dell’arrivo e della partenza degli ultras catanzaresi dallo stadio siciliano avrebbe potuto avere conseguenze molto gravi. Non riesco a capire come sia stato possibile tutto ciò. Eppure, i supporters giallorossi erano meno di duecento. Mi rivolgerò al ministro dell’interno Alfano, al quale scriverò domani stesso una lettera ufficiale, per chiedere spiegazioni su quanto avvenuto. Scriverò anche al presidente della Lega Pro Macalli per segnalare i fatti. Appare evidente, anche alla luce delle considerazioni del Coisp Calabria, che c’è stata approssimazione e superficialità nella gestione dell’ordine pubblico in occasione di questa partita. Assistiamo solo al consueto scaricabarile tra Prefetto, sindaco e società. Le verità è che ai tifosi catanzaresi non sono state garantite le condizioni minime di sicurezza per seguire la squadra del cuore e questo francamente è inaccettabile”.