La concorrente del Grande Fratello aveva rubato il cuore di tutti i tifosi rossoblu. Soprattutto gli uomini. Il motivo? Eccolo

A Crotone i tifosi hanno ancora le lacrime agli occhi per un addio tanto inatteso quanto difficile da digerire. No. Questa volta Davide Nicola non c’entra. A far piangere i supporter del club pitagorico è l’ addio di Oliver Kragl. Sì, Oliver Kragl. “E chi è?”. Si chiederanno i più. In effetti del calciatore tedesco di fatto non si è vista neppure l’ombra in campo se non in qualche scampolo di partita. Per il resto, zero. E allora perché così tanto dispiacere? Il motivo è legato alla compagna di Kragl, la “ciociara” nazionale Alessia Macari. L’esplosiva concorrente del GF che aveva seguito fino a Crotone il suo innamorato facendo impazzire Crotone ed i crotonesi. Maschietti soprattutto. E basta guardarla in foto per capire il perché. Figuratevi ad averla sottocchio in giro per la città pitagorica. Ciao Oliver. Ai tifosi mancherai tanto. Ma tanto, tanto.