Il messaggio lanciato dalla società che milita nel campionato di Eccellenza: «Un piccolo gesto fatto con il cuore per regalare un sorriso a chi sarà costretto a passare le festività in ospedale»

Il calcio e la solidarietà spesso si intrecciano. I protagonisti dello sport diventano anche protagonisti del quotidiano attraverso piccoli gesti ma di grande valore umano. Con la Pasqua oramai alle porte, la società vibonese del Soriano ha voluto dedicare un pensiero agli anziani della RSA del presidio ospedaliero del piccolo centro vibonese: agli ospiti della clinica sono state infatti consegnate alcune uova pasquali. Un gesto simbolico che ha voluto lanciare un messaggio di vicinanza soprattutto in un momento storico difficile, dove per il secondo anno consecutivo, a causa della pandemia, sarà impossibile festeggiare la Pasqua come da tradizione.

«Un piccolo gesto fatto con il cuore per regalare un sorriso a chi sarà costretto a passare le festività pasquali in ospedale – scrive in una nota la società del Soriano - ma anche per dire grazie al personale sanitario dello stesso presidio, rappresentato dal responsabile Mimmo Giofrè, per ciò che quotidianamente fanno».

Presenti alla consegna il presidente Enzo Morabito, il dg Francesco La Gamba, il team manager Vincenzo Primerano, insieme a loro l’allenatore della squadra Andrea Parentela ed una delegazione dei calciatori composta da Enrico Percopo, Ange Dezai e Paolo Gambino.