Vigor, Sambiase e Promosport insieme all'Airc nel ricordo del giovane calciatore scomparso prematuramente a 28 anni

LAMEZIA TERME (CZ) - “Insieme per Fabio” per ricordarlo e fare in modo che grazie a lui altri giovani possano vincere la battaglia che Fabio Orlando ieri ha purtroppo perso contro il cancro. Vigor Lamezia, Sambiase e Promosport, si sfideranno domenica 28 dicembre presso il "Guido D’Ippolito" in un triangolare di solidarietà il cui ricavato sarà interamente devoluto all’AIRC (Associazione Italiana Ricerca sul Cancro). La manifestazione, organizzata in collaborazione con le amministrazioni comunali di Lamezia Terme e Conflenti e l’amministrazione provinciale di Catanzaro, che prenderà il via alle 14:00 con le scuole calcio delle tre maggiori espressioni calcistiche lametine per poi proseguire con le prime squadre di Vigor, Sambiase e Promosport, vuole essere un modo per ricordare Fabio attraverso la sua grande passione, il calcio.