Si parte il 17 settembre. Esordio casalingo per la Vibonese che ospita il Cutro. Rossoblu chiamati al big match alla terza giornata con l’Acri e all’ottava con la Palmese

CATANZARO - Con la cerimonia di presentazione dei calendari di Eccellenza e Promozione è partita ufficialmente la stagione dilettantistica calabrese. Dopo gli onori di casa del Presidente del Comitato Saverio Mirarchi, e gli interventi da programma, il clou si è vissuto ovviamente, durante i sorteggi che hanno disegnato i due campionati. Tornei che prenderanno il via il 17 settembre in Eccellenza. Già il giorno prima in Promozione. I due campionati si fermeranno il 28 dicembre ed il 4 gennaio per le festività natalizie. Il 5 aprile per la Pasqua. La regular season si chiuderà il 19 dello stesso mese mentre il 26 aprile scatteranno play off e play out. Il 3 maggio le finali con partita unica sul campo della meglio classificata. La prima giornata di Eccellenza si aprirà nel segno del “Luigi Razza” per la Vibonese. La squadra di Gaetano di Maria ospiterà il Cutro. L’altra favorita del torneo, la Palmese, esordirà, invece, in trasferta sul campo del Sambiase. Partita esterna anche per l’Acri impegnato a Taurianova, contro la Taurianovese. Altra bella sfida da seguire, quella tra la neopromossa Brancaleone e la Paolana. Il primo big match sarà alla terza giornata quando la Vibonese riceverà l’Acri. Ancora più incandescente la sfida Palmese-Vibonese in programma all’ottava giornata, quando il calendario segnerà il 2 novembre. (ab)