Il Calcio Femminile regionale avvia la stagione 2021/2022 con la Coppa Italia. Il CR Calabria, infatti, con il comunicato ufficiale n. 64 ha reso noto il programma della manifestazione e le squadre partecipanti: si contenderanno il titolo sei formazioni, Boca Nuova Melito, Borgo Grecanico, Cosenza Calcio, Promosport, Valle Dell’Esaro Cosenza e Vibonese Calcio, suddivise in due gironi.

Si parte domenica 28 novembre con la prima giornata per continuare domenica 5 dicembre con le seconde gare e concludere infine il girone di qualificazione con la terza gara in programma domenica 12 dicembre. Le prime due in classifica al termine dei gironi di qualificazione accederanno alle semifinali che si disputeranno in gare di andata e ritorno, con il classico incrocio tra le seconde e le prime, domenica 16 e domenica 23 gennaio.

La finalissima si giocherà domenica 30 gennaio. «Il Calcio Femminile è un’attività in espansione che completa la nostra offerta di calcio dilettantistico regionale. Con la Coppa Italia diamo il via alla stagione che vedrà nel campionato di imminente avvio la conferma dell’impegno verso l’altra metà del calcio, un movimento sempre più in crescita», così il Presidente Saverio Mirarchi.