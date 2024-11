Al centro sportivo "Real Cosenza" della città bruzia è andata in scena la finale di Coppa Calabria Femminile non disputata lo scorso anno per lo stop all’attività sportiva al Covid. In campo la Eugenio Coscarello di Castrolibero, fresca della vittoria del campionato di Eccellenza femminile e le regazze del Cosenza che hanno chiuso il campionato al secondo posto.

La finalissima se l'è aggiudicata la Coscarello che ha avuto la meglio per 4-2 sulle rossoblù. La partita ha visto l'immediato vantaggio delle biancoazzurre con Paola Rizzatello al 4', la stessa calciatrice delle castroliberesi ha trovato il raddoppio quattro minuti più tardi. Al 18' il tris con Maria Siciliano, mentre il Cosenza trova la rete al 25' con la Mauro. Poker Coscarello al 1' della ripresa con Carla De Luca, l'ultimo gol della finale arriva al secondo minuto di recupero e porta la firma della cosentina Esposito. Non arriva dunque la rivincita del Cosenza che deve cedere alle ragazze allenate da Silvio Greco. Finisce 4-2.

Il tabellino

Eugenio Coscarello: Greco, Donato (33′ st Pascuzzo), Sacco, Facchineri, Zelesco, Vigna, Fortino (1′ st De Luca), Orefice, Curcio, Siciliano (44′ st Rizzo), Rizzatello. In panchina: Gatto, Marrone, Tramacere. Allenatore: Silvio Greco.

Cosenza Women: Carelli, Cariati (23′ st Paura, 36′ st Caruso), Puntillo, Romano, Pietrucci, Eusebio, Perfetti (13′ st Esposito), Cinque, Mirafiore, Conte, Mauro. In panchina: Fumo, Le Piane, Otranto, Arturi, Morelli, Masi. Allenatore: Orlando.

Arbitro: Russo di Cosenza

Marcatrici: 4′ pt Rizzatello (E), 8′ Rizzatello (E), 18′ pt Siciliano (E), 25′ pt Mauro (C), 1′ st De Luca (E), 47′ st Esposito (C)