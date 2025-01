Si tornerà subito in campo già dal 3 gennaio, al centro federale di Catanzaro, per il memorial dedicato a Franco Funari. A partecipare saranno i migliori talenti calabresi, che potranno così mettersi in mostra in un appuntamento molto sentito anche dalla LND Calabria

Il tempo per digerire i corposi pranzi di Capodanno c’è, nonché la voglia di fare bene nel primo appuntamento dell’anno. È fissato a venerdì, per le ore 15, il triangolare che assegnerà il trofeo al centro tecnico federale di Catanzaro con al centro dell’attenzione le delegazioni del capoluogo, di Gioia Tauro e di Rossano.

Il percorso nei giorni scorsi per le rappresentative provinciali under 15 ha regalato qualche sorpresa nonché la consapevolezza per i ragazzi di poter crescere in un percorso di qualità. In particolare, sono state le tre finaliste a mostrare il miglior calcio, come nel caso della delegazione di Rossano, ormai un habitué di questa competizione. Per la terza volta di fila in finale, in questo caso è riuscita a conquistare il pass decisivo sconfiggendo per 3-0 la delegazione dell’Alto Tirreno, mentre Cosenza è rimasta a zero punti. La delegazione catanzarese, invece, si è imposta con fin troppa facilità davanti al pubblico di casa per 9-0 su Vibo Valentia, il Crotone invece ha vinto solo contro quest’ultimo. Nell’ultimo triangolare, Gioia Tauro ha fatto il colpaccio, eliminando il Locri e Reggio Calabria, sfruttando la maggior differenza reti.

Venerdì a Catanzaro quindi l’ultimo atto finale, partendo dal match tra Rossano e Catanzaro previsto per le ore 15: chi perderà il confronto affronterà un’ora dopo la delegazione di Gioia Tauro, a sua volta impegnata nell’ultima contesa contro la vincente alle ore 17. Sarà un’occasione utile per valutare lo stato di salute dei giovani talenti calabresi, nonché questo memorial potrà essere per loro un bel trampolino di lancio: gli under 15 della nostra regione potranno trovare terreno fertile per il futuro.