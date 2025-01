Le Delegazioni di Gioia Tauro e Catanzaro chiudono rispettivamente al secondo e terzo posto. Per i bizantini è il secondo trionfo dopo quello della prima edizione. Il triangolare, organizzato dal Comitato Regionale Calabria, era riservato alle Rappresentative Provinciali e Distrettuali U15

La Delegazione di Rossano si aggiudica la terza edizione del “Memorial Franco Funari”, competizione organizzata dal Comitato Regionale Calabria e riservata alle Rappresentative Provinciali e Distrettuali della categoria Under 15, superando prima i pari età di Catanzaro per 1-0 e successivamente pareggiando a reti inviolate contro quelli di Gioia Tauro. Questi ultimi, invece, avevano avuto la meglio sulla Delegazione di Catanzaro per 1-0 nell’altra gara di giornata. A parità di punti nel triangolare, ma anche di reti segnate e subite, i rossanesi hanno centrato la vittoria finale grazie alla migliore differenza reti acquisita nel corso dell’intera manifestazione.

Le tre selezioni, che avevano chiuso al primo posto i rispettivi triangolari della prima fase, si sono incontrate questo pomeriggio al “Centro Tecnico Federale” di Catanzaro per l’atto decisivo che ha assegnato il trofeo. Prima gara tra LND Rossano ed LND Catanzaro vinta dai rossanesi per 1-0 con gol di Parrilla al quarto minuto, bella la sua conclusione da fuori area che non ha dato scampo all’estremo difensore catanzarese.

Catanzaro che, di conseguenza, torna subito in campo per gara 2 contro la Delegazione di Gioia Tauro. Gara equilibrata nel punteggio fino al primo minuto di recupero quando il numero 9 Sergio finalizza una bella palla filtrante, regalando i tre punti ai suoi. Gioia Tauro e Rossano, forti del doppio 1-0 rifilato a Catanzaro, si affrontano nella terza e decisiva sfida, ma non riescono a superarsi ed il regolamento premia la LND Rossano, al suo secondo trionfo dopo quello della prima edizione.

I tabellini delle gare

DELEGAZIONE ROSSANO - DELEGAZIONE CATANZARO 1-0

ROSSANO: Stamati, Genovese, Bianco, Campana, Folda, De Vincenti, Parrilla, Ambrosio, Pallone, Avena, Curatelo. All. Sig. Toscano

CATANZARO: Saladino, Iorfida (22’ Mangiacasale), Caligiure, Iuliano, Perilli, Falbo, Guido, Scalise, Rotundo, Sgrò, Trapasso. All. Sig. Elia

ARBITRO: Sig. Trapasso Francesco (Sez. Catanzaro)

MARCATORI: 4’ Parrilla (R)

DELEGAZIONE CATANZARO - DELEGAZIONE GIOIA TAURO 0-1

CATANZARO: Saladino, Caligiure (31’ Pujia), Iuliano (8’ Vonella), Perilli, Falbo (8’ Panzarella), Mangiacasale, Scalise (33’ Guido), Rotundo (24’ De Fazio), Sgrò (13’ Brancati), Maida, Caroleo. All. Sig. Elia

GIOIA TAURO: Guerrisi, Galata, Benfatto, Pedrini, Papalia, Belcastro, Carpenteri (37’ Lofaro), Lo Bianco (37’ De Raco), Sergio, Candiloro, Bennici (37’ Ferraro). All. Sig. Taverniti

ARBITRO: Sig. Lodari Andrea (Sez. Catanzaro)

MARCATORI: 36’ Sergio (GT)

DELEGAZIONE GIOIA TAURO – DELEGAZIONE ROSSANO 0-0

GIOIA TAURO: Guerrisi, Galata, Benfatto, Pedrini, Papalia, Belcastro, Carpenteri, Lo Bianco, Sergio, Candiloro, Bennici (30’ Lofaro). All. Sig. Taverniti

ROSSANO: Stamati, Genovese, Bianco, Campana, Folda, De Vincenti, Parrilla, Ambrosio (18’ Falcone), Pallone, Avena, Curatelo (36’ Sangineto). All. Sig. Toscano