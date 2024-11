Al centro sportivo “Chianello” sei giorni di attività a tinte rossonere. Domani l’avvio con i tecnici Pierino Prati e Antonio Corbellini

Pierino Prati e Antonio Corbellini. Ci saranno anche i due tecnici del Milan a Paola nella sei giorni di emozioni legate al calcio giovanile e firmate “diavolo rossonero”. Al centro sportivo “Chianello” il “Family Days”. Una settimana intensa. Si parte domani alle 15:30 con l’avvio delle attività per le categorie “Piccoli amici – Pulcini – Esordienti”. Martedì (15:30) toccherà ai Giovanissimi e agli Allievi. Il giorno successivo e fino a venerdì dalle ore 16:00 le attività calcistiche vere e proprie. Sabato, invece, lo sport, si unirà alla salute e alla prevenzione cardiovascolare. A tutti gli iscritti al “Family Days” verrà fatto un elettrocardiogramma gratuito a cura del dottor Massimo Lucchetti, specialista in cardiologia e responsabile del progetto “Tirreno cuore” il programma di protezione cardiovascolare della popolazione del Tirreno Cosentino in collaborazione con il reparto di cardiologia e cardiochirurgia del Policlinico “Gemelli” di Roma ed il “Centro Cuore – Casa Serena San Lucido”.