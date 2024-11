La Coppa Italia in programma domani propone diversi confronti interessanti, fra i quali anche due match tra squadre di Eccellenza. Nella terza giornata del primo turno la Palmese ospita il Soriano, mentre il Locri disputa il derby con la Stilese e, in entrambi i casi, le squadre che giocano fra le mura amiche sono obbligate a vincere per passare il turno.

Al “Riga” di S.Eufemia, la Vigor Lamezia riceve il Parghelia. Dopo aver rifilato ben 9 reti a un Corigliano presentatosi con i ragazzini, i biancoverdi non dovrebbero avere problemi ad eliminare la formazione vibonese, che milita in una categoria inferiore.

A Sambiase, invece, un derby molto atteso e indicativo, fra i giallorossi di Fanello e la Promosport. La formazione ospite di Morelli passa anche con un pari, mentre per i sambiasini è fondamentale vincere, con qualsiasi risultato, per accedere al turno successivo.

Diversi i derby in programma. Nell’Alto Tirreno cosentino c’è Scalea – Praia Tortora, mentre dall’altro lato riflettori su Trebisacce e Rossanese: un confronto aperto ad ogni risultato fra due compagini di spessore.

Deluso da un avvio di stagione da dimenticare, il Città di Acri cerca il riscatto in casa della Morrone, anche se la coppa non è fra le priorità dei rossoneri di Pacino.

Al contrario, la Denis Bergamini ci crede e sa che anche con un pari in trasferta con il Belvedere può conquistare il pass per la qualificazione agli ottavi.

Diversi i derby in programma: fra questi quello che vede la Reggiomediterranea in casa con la Ludos Ravagnese, mentre la Rossanese si recherà a Trebisacce per un confronto tutto da gustare. I bizantini, in campionato, grazie a Bongiorno, hanno conquistato la prima vittoria in Promozione. Si prospetta una giornata intensa e non sono escluse sorprese. Intanto, con il Gallico Catona, in isolamento, è stata rinviata la gara con la Gioiese.

Il programma completo delle gare di domani

Trebisacce – Rossanese

Morrone – Città di Acri

Scalea – Praia Tortora

Belvedere – Bergamini

Villaggio Europa – Amantea

Sambiase – Promosport

Cotronei – Cutro

Isola C.R. – Sp. Cz Lido

Vigor Lamezia – Parghelia

Sersale – Filogaso

Locri – Stilese

Gioiosa Jonica – Vall. Torbido

Bovalinese – Africo

Palmese – Soriano

Reggiomediterranea – L.Ravagnese

Boca N.Melito – Borgo Grecanico