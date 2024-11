VIDEO | A poche settimane dall’inizio del campionato di serie C, il nuovo allenatore delle Aquile ha incontrato la stampa per fare il punto su ritiro e mercato

Terminato il ritiro di Moccone, il Catanzaro Calcio ha ripreso gli allenamenti in città al PoliGiovino. Per i giallorossi il campionato inizierà fra qualche settimana ed il tecnico Antonio Calabro ha dichiarato in conferenza stampa di essere molto soddisfatto del lavoro fatto nella prima fase preparatoria.

«Sono contento di questi primi giorni di lavoro – ha detto Calabro – ovviamente ci sono delle cose positive, non tutte, ma era quello che volevo vedere».

Nuovi innesti

Per quanto riguarda il mercato, invece, Calabro ha ribadito la necessità di scegliere con cura i nuovi innesti: «Dobbiamo intervenire dietro, nel reparto arretrato - ha detto - dove ci mancano delle pedine per completare l’intero reparto». E sui due centrocampisti Luca Verna e Nicholas Izzillo, sui quali si vocifera il passaggio in maglia giallorossa, ha detto: «Mi piacciono perché sono funzionali a quello che richiede il mio modo di giocare a calcio».

“Economizzazione”

Il tecnico ha affermato di essere d’accordo con quanto dichiarato dalla società a inizio stagione: «La parola ridimensionamento non mi piace – ha spiegato - preferisco parlare di “economizzazione” dei costi, proprio come vorremmo fare tutti nelle nostre famiglie: mi piace spendere bene i soldi ed è sacrosanto diritto del presidente fare questo tipo di ragionamento. Ciò ci impone di essere più bravi. Si può vincere spendendo bene».

Obiettivi di campionato

E sugli obiettivi di campionato, il mister è stato categorico: «Per il rispetto di questa piazza – ha concluso - non dirò mai in due anni vado in serie B. Poi magari ci riusciremo in uno o in tre anni, ma tra prendere gli applausi adesso o a fine campionato, preferisco prenderli alla fine».