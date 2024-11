L'esterno pavese, classe 1994, arriva in prestito dal Cesena

COSENZA - Adesso è ufficiale. Matteo Zanini è del Cosenza. Classe 1994, difensore esterno, Zanini è arrivato in prestito dal Cesena. Nato a Pavia nel 1994, è cresciuto nel settore giovanile del Milan, per poi ritornare nella sua città. Con il Pavia il giovane difensore ha disputato 45 gare in due stagioni di Prima Divisione. Zanini ha giocato nella Nazionale italiana Under 18 e poi in Under 20 di Lega Pro. Nelle prossime ore il calciatore raggiungerà i colleghi di squadra impegnati nel ritiro precampionato a Norcia, in Umbria.