La squadra di calcio Cosenza Medici Fc ha vinto la Supercoppa 2019 contro i medici del Trinacria Palermo, aggiudicandosi di misura la finale disputata allo stadio Romolo Di Magro di Montalto Uffugo per 1-0. Di Perri al 28’ del primo tempo, il gol partita. Prima dell’intervallo la formazione bruzia avrebbe potuto chiudere anticipatamente i conti ancora con Perri e poi con Pescetelli, mentre nella ripresa i siciliani hanno sfiorato il pari in più circostanze. Due i legni colpiti dalla formazione palermitana. Un palo anche per il Cosenza centrato su punizione da Gianluca Garofalo. Al match, diretto dall’arbitro Di Camillo di Frosinone, coadiuvato da Iannilli e Papa pure frusinati e dal quarto uomo Rispoli di Cosenza, hanno assistito il responsabile nazionale calcio dell’Acsi Giuseppe Carotenuto ed il coordinatore Gabriele Aielli. Dopo la conquista del titolo tricolore e il secondo posto nella Coppa Italia, il Cosenza Medici Fc, allenato da Enrico Costabile e dal vice Carlo Samueli, ha quindi chiuso la stagione con un secondo trofeo ritirato dal presidente Antonio Caputo, dalle mani del presidente della Asd nazionale Medici Calcio, Gianni Borrelli.