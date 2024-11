La società rossoblu ha presentato questa mattina il neo acquisto: un attaccante serbo diciottenne, un grande investimento per il futuro

Luca Markovic è ufficialmente un giocatore dell'Fc Crotone. Il neo diciottenne – nonostante sia arrivato già da qualche giorno nel capoluogo pitagorico e sia stato già in panchina ieri pomeriggio durante la gara contro la Sampdoria - è stato presentato in tarda mattinata dal direttore generale dei rossoblu Raffaele Vrenna junior. Markovic è un attaccante promettente, gioca nelle nazionali giovanili della Serbia ed ha vestito le maglie della Stella Rossa e del Cukaricki, disputando anche la Youth Europa League. Ha un contratto triennale, siglato già la scorsa estate ma, essendo un calciatore extracomunitario, la società ha dovuto aspettare il compimento della maggiore età – avvenuta lo scorso 22 febbraio – sia per ufficializzarlo, sia per essere schierato in campo.

«E' un acquisto che presentiamo oggi, ma che seguiamo da un sacco di tempo – ha dichiarato il dg Vrenna – è un attaccante strarichiesto, soprattutto da svariati club di Serie A, ma siamo riusciti a portarlo qui a Crotone. E' un acquisto di grandissima prospettiva».

«Sono molto contento di essere un giocatore del Crotone – ha dichiarato Markovic – ho trovato una grande famiglia e ringrazio la società. Sono un centrale d'attacco e mi auguro di poter segnare un sacco di gol. Ero pronto ad entrare in campo contro la Sampdoria, ma il mister ha inserito altri calciatori, però l'importante è stato vincere. Ho scelto il Crotone – conclude il numero 33 rossoblu – perchè credo sia la migliore scelta per me».