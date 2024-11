Basta e avanza alla truppa di Scorrano il pareggio contro il Castrovillari per festeggiare la promozione nel massimo torneo dilettanti

La festa è iniziata subito nonostante la “trasferta obbligata” sul neutro di Amantea. Il Locri è in Serie D e per la città in riva allo Ionio è gioia immensa. Anche a distanza. Bastava un pari alla truppa di Scorrano per conquistare il massimo torneo dilettanti con 4 giornate di anticipo. E pareggio è stato. 1-1 il risultato finale contro il Castrovillari. Incolmabile il divario per le dirette concorrenti alla promozione. Siderno in primis bloccato già ieri sullo 0-0 dal Cutro. Poi oggi il match clou di Amantea e la festa partita subito dopo il triplice fischio dell’arbitro ed esplosa al rientro in città della squadra.