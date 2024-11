Si è tenuto nei giorni scorsi il primo step, per la stagione 2019/20, del percorso condiviso che, già dallo scorso anno, unisce la scuola calcio Forza Ragazzi di Corigliano Calabro– diventata Centro tecnico Milan in Calabria - con i rossoneri e i relativi settori giovanili.

Come di consuetudine, difatti, sull’erbetta del “Maria ad Nives” è arrivato il responsabile dell’area tecnica della Juniores del Milan, Giuseppe Fortunato, per conoscere e coordinare una giornata di allenamento insieme ai giovani del club fondato ormai circa dieci anni fa da Rino Gattuso. Mister Fortunato, in sintonia con i tecnici di Forza Ragazzi, ossia Celi, Iuele, Accroglianò, Virardi e Celestino, ha quindi diretto l’allenamento delle varie categorie della scuola calcio, osservando i ragazzi all’opera, interagendo con gli allenatori calabresi, elargendo consigli e portando con sé tutta l’esperienza di un tecnico che opera all’interno di un club tra i più titolati al mondo qual è il Milan. Mister Fortunato ha quindi potuto valutare la crescita dei vari giovani atleti locali, alcuni dei quali hanno preso il volo verso altri team e categorie, come Magnavite, Tassone, Luise e Coppola, andati alla Reggina, Gattuso e Le Pera al Crotone, Maiorano al Rende. Altri ragazzi hanno poi fatto approdo in categorie dilettantistiche (come Bianchi in Serie D e Tridico in Eccellenza), mentre un nutrito gruppo di calciatori provenienti da Forza ragazzi quest’anno infoltisce le file del Marina di Schiavonea in Promozione. In ultimo, il club ringrazia Peppino Campolo per quanto dato alla causa, visto che l’ormai ex segretario ha lasciato quest’anno il proprio ruolo al collega Michele Paldino, da questa stagione unico responsabile della segreteria della scuola calcio.