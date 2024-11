Dal gol annullato al Crotone alla vittoria ritrovata del Catanzaro. Dall’amarezza del Rende alla corsa promozione di Vibonese e Troina. Ecco tutte le emozioni

Maledetto Var. Non proprio bellissimo il rapporto tra il supporto tecnologico ed il Crotone. Soprattutto da quando sulla panchina rossoblu c’è Walter Zenga. Già un paio di settimane fa il trainer pitagorico aveva espresso tutte le sue perplessità sullo strumento video applicato al calcio. Ieri ha fatto andare su tutte le furie lui e tutta Crotone dopo il gol annullato, ingiustamente al 90’ contro il Cagliari.

Sarebbe stata una rete pesantissima in chiave salvezza che avrebbe permesso agli squali di superre in classifica i sardi e dormire sonni più tranquilli. Ma il Var annulla, e non si è ancora capito perché, ed il match si chiude 1-1 dopo il vantaggio di Trotta su rigore e la pennellata di Cigarini su punizione.

Dalla rabbia rossoblu alla felicità giallorossa

Al Ceravolo di Catanzaro, basta e avanza il gol di Infantino alle aquile per stendere il Bisceglie dell’Ex Zavettieri e tornare a spiegare le ali. Niente da fare, invece, a Rende. la formazione di Bruno Trocini domina una partita che però mette in tasca il Lecce, grazie al timbro di Ciccio Cosenza.

Da Ciccio Cosenza al Cosenza di Piero Braglia

I lupi frenano la corsa formato tre punti ad Andria ma non stoppano la striscia di risultati utili di fila. Il Cosenza va sotto su punizione, poi riacciuffa il match su rigore con Loviso.

Sparcello fa felice la Reggina

A Matera Dugandizic firma il vantaggio ma non basta a fermare la fame amaranto che con Sparacello porta via dalla terra dei sassi un punto importante.

Distanze mantenute

Ne strappa via tre da Mugnano, invece, la Vibonese che in Serie D continua ad inseguire il Troina, brava a e fortunata a non arrendersi ad Acireale. Mentre i rossoblu annientano il Portici con Bubas ed Allegretti, i siciliani prima vanno sotto e poi ribaltano il risultato mantenendo le distanze. E nelle altre sfide, Palmese e Cittanovese vincono i due derby di giornata rispettivamente contro Isola Capo Rizzuto e Roccella.