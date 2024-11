L'amministrazione comunale conferma: lo stadio Marco Lorenzon non potrà essere messo a norma prima della chiusura del campionato. Forse per ospitare un eventuale playout

Per il ritorno al Marco Lorenzon del Rende bisognerà attendere la prossima stagione. L’amministrazione comunale, informa una nota, ha appena concluso le interlocuzioni istituzionali, definendo l'iter amministrativo di messa a norma dello stadio cittadino.

Il cronoprogramma degli interventi

Ecco il cronoprogramma degli interventi necessari a soddisfare le condizioni di ordine pubblico e pubblica sicurezza

a) progettazione definitiva e preventivazione economico-finanziaria (tempo previsto: 5-7 giorni);

b) approvazione in commissione di vigilanza e passaggio in altri enti di verifica (7-10 giorni);

c) assunzione impegno di spesa (10-15 giorni);

d) aggiudicazione ed esecuzione dei lavori di adeguamento e messa a norma (15-40 giorni);

e) collaudo (40-45 giorni).

Ci vorrà almeno fine aprile

Come si vede dunque, al netto di eventuali imprevisti e intoppi burocratici, saranno necessari come minimo 77 giorni: nella migliore delle ipotesi fine aprile. L’ultimo turno casalingo del Rende è datato 19 aprile. L’impianto potrebbe essere pronto per ospitare le gare di eventuali playout.