La squadra di calcio a 7 maschile della Am Lea Praia a Mare è entrata ufficialmente nella storia del calcio amatoriale conquistando la Gazzetta Football League, il maggiore campionato italiano di calcio a 7 o calcio a 5. L'ultimo torneo della stagione si è disputato sabato scorso nello stadio Olimpico di Roma e ha visto gli uomini di mister Nardo impegnati in una rimonta al cardiopalma contro il Terni. Gli umbri in un primo momento gli aveva rifilato due reti, ma la Am Lea ha dapprima pareggiato i conti e poi ha chiuso la pratica con un terzo gol da manuale.

Il presidente della società sportiva è Stefano De Rosa, imprenditore molto noto nella città dell'isola Dino, legato ormai da tempo da una profonda amicizia con l'ex allenatore del Milan e campione del mondo con la nazionale italiana nel 2006, Rino Gattuso, anch'egli calabrese di Corigliano Calabro, oggi denominata Corigliano Rossano.

Cos'è la Gazzetta Football League

La Gazzetta Football League è il campionato amatoriale italiano di calcio a 7 e di calcio a 5 organizzato da La Gazzetta dello Sport in collaborazione con la Lega Nazionale Calcio Amatoriale. Nonostante sia nato di recente, l'evento vanta numeri da capogiro. Quest'anno, durante il quale è andata in scena la quarta edizione, vi hanno preso parte 1200 squadre per un totale di 15mila partecipanti, provenienti da 75 città diverse. La Am Praia a Mare ha disputato le varie fasi del torneo nella provincia di Milano e infatti si è presentata alla finale di Roma con l'onere di rappresentare il territorio meneghino, come vuole la prassi. All'Olimpico si sono sfidate 23 squadre e solo tre hanno portato a casa il titolo di campioni d'Italia. Dopo Milano (dal dna calabrese), hanno vinto il torneo anche il Prato, che si è aggiudicato la vittoria nel calcio a 5 maschile, e il Piacenza, che ha trionfato nel calcio a 5 femminile.

«Mentalità vincente»

Sulla pagina ufficiale di Sportland Calcio, i ragazzi della Am Lea Praia a Mare hanno ricevuto un vero e proprio encomio per il risultato ottenuto, frutto di lunghi mesi di impegno e sacrifici costanti. Tanta ammirazione anche per il cuore pulsante della squadra, l'allenatore Davide Nardo e il presidente Stefano De Rosa, che guadagnano un bel 10 in pagella. «Lui e il presidente De Rosa guidano un gruppo meraviglioso - è scritto nella breve nota -. La chicca nelle Finali Nazionali è l’abbassamento di capitan De Lucia sulla linea difensiva. Mentalità da vincente. Storia da vincente».