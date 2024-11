La formazione salentina, neo promossa nell’Olimpo del calcio, avrebbe chiesto lo stadio Ezio Scida di Crotone per svolgere le partite casalinghe qualora i lavori previsti al “Via del Mare” non dovessero terminare entro l’inizio della nuova stagione

La Calabria torna a vestirsi di Serie A. Il profumo di grande calcio potrebbe tornare a respirarsi a Crotone. Lì dove però nessuna formazione di casa nostra avrà il piacere di confrontarsi con le grandi del pallone. Tutto, infatti, gira attorno al Lecce, neo promossa in A dopo una straordinaria cavalcata tra i cadetti. A causa dei lavori di adeguamento alla nuova categoria che stanno interessando il “Via del Mare” la formazione salentina avrebbe chiesto lo stadio Ezio Scida ai massimi dirigenti pitagorici per giocare le partite casalinghe già dalla Coppa Italia ed eventualmente, in caso di lungaggini, per l’avvio del campionato. Come si ricorderà, accadde la stessa cosa anche al Crotone il primo anno in A con le prime gare disputate a Pescara.