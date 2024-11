Da sempre in prima linea per portare avanti le istanze di una categoria, quella dei preparatori dei portieri, ormai divenuta di fondamentale importanza in ogni club, professionistico e dilettantistico, per arrivare ai Settori giovanili e alle Scuole calcio. L’Apport, l’associazione di riferimento della categoria, puntualmente si batte per dare la giusta dignità alla figura dell’allenatore dei portieri. Fra le ultime iniziative portate avanti, ecco il recente incontro avvenuto con Cosimo Sibilia, presidente della Lega Nazionale Dilettanti. A rappresentare l’Apport il presidente Claudio Rapacioli e il consigliere nazionale Luigi Borrelli, quest’ultimo calabrese e con diverse esperienze all’attivo nel mondo del calcio, fra i più competenti preparatori dei portieri in circolazione e sempre in prima fila nell’interesse della categoria.

Durante il confronto con il presidente Sibilia, sono stati affrontati diversi argomenti. In particolare si è però discusso sulla situazione degli allenatori dei portieri dilettanti patentati i quali, pur pagando una quota di tesseramento al Settore tecnico (per mantenere la qualifica conseguita dopo aver frequentato il corso federale), non possono accedere alla panchina durante la gara e di conseguenza non possono svolgere appieno le proprie mansioni tecniche. Il presidente Cosimo Sibilia ha ascoltato le richieste da parte dei delegati Apport e ha assicurato che la vicenda sarà sottoposta al prossimo Consiglio federale. Da parte dell’Associazione degli allenatori dei portieri si spera che la proposta possa essere accolta e che già dalla prossima stagione vi possa essere una svolta importante per la categoria e per la figura dell’allenatore dei portieri.