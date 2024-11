E’ tempo di calcio mercato, è tempo di partenze e arrivi. Una breve panoramica sulle calabresi, tra Serie A e Serie C.

Società a lavoro per rinforzare la squadra in vista della ripresa del delicato girone di ritorno. Trattative avanzate per Benali (Pescara). I rossoblù a lavoro anche sul ritorno di Ricci, momentaneamente in prestito al Genoa. Un altro nome in agenda è quello di Criseting. L’obiettivo è quello di costruire un gruppo per poter pensare alla salvezza.

SERIE C-CATANZARO

In attesa della firma del difensore Cason, giallorossi a lavoro su altri fronti. Attese per Bobagi e Cianci.

Si lavora anche sui possibili nomi in uscita. Interesse dall’Andria per Marchetti. Su Icardi il Pisa, Per Anastasi e Lukanovic si pensa invece al rientro nelle proprie società, rispettivamente Catania e Novara.

COSENZA

Diversi i movimenti in corso in casa Cosenza. L’asse è quello Calabria-Piemonte. Pinna potrebbe infatti raggiungere l’Alessandria mentre in Calabria potrebbero arrivare Pastore e Bunino.

Sulla lista in uscita una delle pedine fondamentali, il portiere Pietro Perina, una mossa che permetterebbe di fare cassa. Certo non un movimento semplice visto il contratto tra le due parti.

REGGINA

Nella Città in riva allo Stretto quasi certi ormai in uscita De Francesco e Porcino, che presto potrebbero essere raggiunti da altri compagni.

La Reggina però attende risposte per le eventuali entrate. Dal Monopoli, per un rientro in città di De Vito e con la Sampdoria per il centrale Leverbe, momentaneamente in prestito all’Olbia.

Trattative aperte con la società blucerchiata anche per Hadziosmanovic, classe ’98 del Livorno, eDe Nardo dell’Arezzo.

RENDE

Biancorossi poco interessati al mercato. Non sono previsti clamorosi stravolgimenti. La società al momento si gode la classifica in attesa della ripresa dei campionati.