«Dietro ogni progetto serio ci sono idee chiare, valori forti e tanta voglia di fare la differenza Junic Football Agency nasce da qui. Da una visione concreta per chi sogna il calcio, quello vero». Usa queste parole, Andrea Tacconi, figlio di Stefano Tacconi, leggenda dello sport italiano, per annunciare l'apertura della sua agenzia di scouting e procura dei nuovi talenti del calcio, nonché la tutela legale, di cui si occuperà lo studio Ferrara. Con Tacconi junior collabora anche Mattia Schillaci, figlio del compianto Totò e simbolo delle "notti magiche" di Italia '90. In squadra figura anche Mauro Limongi, 38 anni, calabrese di Santa Maria del Cedro, conosciuto nella Riviera dei Cedri per la sua lunga attività politica e per il suo impegno nel sociale.

Una promessa per il sud

L'agenzia di Andrea Tacconi nasce come fucina di talenti e si propone di operare in tutta Italia, ma con Mauro Limongi al suo fianco, l'obiettivo è quello di rivolgere attenzione anche al sud, dove si fa più difficoltà ad emergere e anche lo sport, talvolta, è considerato un lusso. «Sono pronto a mettere a disposizione tutte le mie competenze - afferma Tacconi - per dare un contributo alla crescita di quei ragazzi che hanno tanto da dare allo sport, ma non trovano il modo per esprimersi al meglio, perché spesso non vengono valorizzati». Alle sue parole fanno eco quelle del collaboratore calabrese: «La nostra è una terra piena di giovani che vogliano trovare la propria strada facendo leva unicamente sulle proprie forze - dichiara Limongi -. Noi cercheremo di offrire loro i mezzi e le risorse per intraprendere un percorso calcistico serio e adeguato alle loro esigenze. Il riscatto sociale - conclude - passa anche dallo sport e noi speriamo, attraverso la nostra agenzia, di tracciare la strada per una maggiore uguaglianza».