Si fa vedere il neo acquisto dei rossoblù. Il giovane francese proveniente dal PSG mette il timbro nel match contro il Foggia

Vince in rimonta fuori casa contro il Foggia la Primavera del Crotone guidata da Aniello Parisi. A segno, oltre Gennari e Senatore, anche il neo acquisto Moussa Diaby alla prima rete italiana e in rossoblù. Il giovanissimo francese, classe ’99 in arrivo dal Paris Saint-Germain, ha già messo il timbro con la maglia del Crotone.

Diaby, il colpaccio dell'ultimo secondo

Presentato ufficialmente solo qualche giorno fa in conferenza stampa, dal direttore generale Raffale Vrenna e il direttore sportivo Peppe Ursino, Moussa Diaby è l'ultimo acquisto del mercato di gennaio, l'affare portato a termine negli ultimi secondi della sessione e considerato ormai da tutti il vero colpaccio dei pitagorici.

Diaby dunque, così come era stato pronosticato, rimarrà almeno momentaneamente a disposizione della Primavera.

Un campionato, che i piccoli squali stanno onorando. Attualmente quarti, sotto Cagliari, Palermo e Ascoli, i rossoblù ritrovano la vittoria dopo due pareggi ed una sconfitta.

Nel prossimo turno, saranno impegnati in casa proprio contro la capolista Cagliari e chissà il piccolo gioiello di casa non abbia in serbo qualche altra perla, magari un messaggio per mister Zenga che potrebbe accoglierlo in prima squadra.