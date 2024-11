VIDEO | Tre punti gettati via malamente dai blucerchiati per aver impiegato un calciatore che era squalificato

È stata una settimana strana quella dell'Amantea. Nella prima giornata per i blucerchiati era arrivata una vittoria importante per 2-1 contro una delle corazzate del Girone A del campionato di Promozione: il Città di Acri. Tre punti conquistati grazie alle reti di Amendola e Miraglia, prima del gol su calcio di rigore, che dimezzava le distanze, realizzato dall'acrese Galantucci.

Un successo che assumeva ancora più rilevanza anche perché i tirrenici avevano giocato più di un tempo in inferiorità numerica a causa dell'espulsione di Edoardo De Pascale. Ed è proprio lo stesso calciatore ad aver consentito al Città di Acri di presentare ricorso dopo il match: De Pascale, infatti, la gara Amantea - Città di Acri non avrebbe potuto giocarla in quanto squalificato dalla scorsa stagione. Insomma un errore che costerà i 3 punti all'Amantea. E il Città di Acri ringrazia.