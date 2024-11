Prima la Viterbese (gara in programma mercoledì alle 14:30) poi il Bisceglie. Dopodiché sarà la settimana di Luca Gallo. Il nuovo presidente della Reggina, artefice nelle ultime ore di un mercato sontuoso che sta facendo sognare i tifosi amaranto, si presenterà ufficialmente lunedì prossimo quando sbarcherà in riva allo Stretto per la sua prima conferenza stampa.

Il comunicato ufficiale

“La Reggina comunica che lunedì 21 gennaio alle ore 10 presso il Resort Altafiumura, si terrà la conferenza stampa del presidente Luca Gallo. I rappresentanti dei media sono gentilmente invitati a confermare la propria partecipazione entro venerdi? 18 gennaio 2019, entro le ore 20, inviando una mail a stampa@reggina1914.it