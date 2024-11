Per il primo un passato nella Roma e l’esordio in Europa League. Il secondo uno dei migliori talenti della Serie D

Il Football Club Crotone ha acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Riccardo Marchizza e Alessandro Garattoni.

Il primo arriva a titolo temporaneo con diritto di opzione e contro-opzione dall’Us Sassuolo. Per Garattoni, invece, un contratto triennale con scadenza al 30 giugno 2021.



Nato a Roma il 26 marzo 1998, Marchizza è un difensore centrale, mancino, dotato di un’ottima struttura fisica e di una grande tecnica che gli hanno permesso di giocare anche da regista di centrocampo, e una velocità che lo rende adattabile anche sulla corsia sinistra. Tra le sue specialità anche le punizioni e i calci di rigore.

Con le giovanili della Roma ha vinto tutto e ha anche esordito in Prima squadra, in Europa League, contro l’Astra Giurgiu. Lo scorso anno è stato acquistato a titolo definitivo dal Sassuolo.

Marchizza, attualmente, è uno dei punti di riferimento dell’Under 20, con cui è stato anche protagonista ai Mondiali Under 20 disputati nel 2017.





Garattoni, nato a Cesena il 23 gennaio 1998, nell’ultima stagione ha vestito la maglia dell’Imolese, in Serie D, mettendosi in mostra come uno dei migliori giovani della categoria. Dotato di ottima corsa, bravo negli inserimenti, Garattoni è un esterno che può agire sia a destra che a sinistra e lo scorso anno ha collezionato ben 36 presenze condite anche da 3 reti, l’ultima delle quali nella finale playoff vinta dall’Imolese per 1-0 contro il Forlì.