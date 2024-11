Catanzaro e Reggina conquistano i punti salvezza con tre giornate di anticipo. In Serie D, continua la corsa della Vibonese verso la promozione, in vetta alla classifica con il Troina (Classifiche)

Catanzaro e Reggina tirano un sospiro di sollievo. Nella trentaseiesima giornata di campionato arrivano i punti per la salvezza, rispettivamente contro Fondi e Akragas.

Il Catanzaro si accontenta dell'1-1. Dopo la rete di Spighi al 22' del primo tempo, arriva il gol del pari nella ripresa timbrato da Addessi. Un risultato stretto alla squadra di Pancaro, ma è un punto che permette comunque ai giallorossi di festeggiare la salvezza tra i professionisti.

Sorride anche la Reggina

Festa salvezza anche al Granillo per la Reggina che batte 2-0 l'Akragas, grazie alle reti di Sciamanna e Provenzano.

Vittoria che porta gli amaranto al quattordicesimo posto in classifica con 39 punti.

Serie D, la Vibonese non si ferma ad Eboli



In Serie D, la Vibonese non si ferma ad Eboli, anzi! Campani battuti 3-1, grazie alla doppietta di Bubas e al gol di Dorato. I rossoblù mantengono la vetta in compagnia del Troina e mister Orlandi guarda già alla prossima, in casa, contro l'Isola Capo Rizzuto.

Gli altri risultati



Impatta invece sullo 0-0 contro il Gela la Cittanovese. I giallorossi rimangono comunque a più cinque dalla zona play out. Il Roccella batte 4-1 l'Isola Capo Rizzuto. La Palmese fallisce invece lo scontro diretto contro l'Ercolanese.

CLASSIFICA SERIE C

Lecce 71; Catania 67; Trapani 64; Juve Stabia 51; Monopoli 48, Rende 49; Cosenza 48; Casertana 47; Virtus Franavilla, Sicula Leonzio 45; Siracusa 44; Matera 43; Catanzaro 41; Reggina, Bisceglie 39; Fidelis Andria 36; Paganese 32 Fondi 27; Agrakas 6

CLASSIFICA SERIE D

Vibonese, Troina 70; Nocerina 68; Ercolanese 60; Igea Virtus 57; Gela 50; Acireale, Messina 47; Gelbison 46; Sancataldese 40; Portici, Cittanovese 39; Roccella 34; Palmese 31; Ebolitana 29; Palazzolo 25; Paceco 20; Isola Capo Rizzuto 12