Ancora poche settimane di astinenza per gli appassionati del calcio “giocato”. La Lega calcio ha infatti definito e reso note le date della stagione sportiva 2019/2020.

Serie A

In particolare la Serie A TIM prenderà il via domenica 25 agosto, per concludersi il 24 maggio 2020, tre settimane prima dell’inizio dei prossimi Campionati Europei di calcio (12 giugno - 12 luglio 2020). Tre i turni infrasettimanali previsti: mercoledì 25 settembre 2019, mercoledì 30 ottobre 2019 e mercoledì 22 aprile 2020. Le squadre si fermeranno inoltre quattro volte per gli impegni delle Nazionali, precisamente l'8 settembre, il 13 ottobre, il 17 novembre e il 29 marzo 2020. La sosta invernale è invece fissata dal 23 dicembre al 5 gennaio 2020.

Coppa Italia

Infine, domenica 4 agosto 2019 prenderà il via la Coppa Italia 2019/2020, che terminerà con la finale mercoledì 15 maggio 2020 (semifinali in doppio turno il 12/2/2020 e il 4/03/2020).