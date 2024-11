Sorridono tutte o quasi le calabresi. A poche giornate dalla fine, ogni partita è ormai una finale. Il punto delle calabresi dopo l'ultimo turno di campionato (Risultati e classifiche)

RENDE-CASERTANA 0-1

Una domenica proficua per le calabresi di Serie C, ma non per tutte. Da un lato, sorridono Cosenza, Catanzaro e Reggina, dall'altro sprofonda il Rende, sconfitto in casa anche dalla Casertana per 1-0.

SICULA LEONZIO-COSENZA 0-1

Il Cosenza ne approfitta contro la Sicula Leonzio e sbanca l'Angelino Nobile per 1-0 grazie ad un colpo di testa di D'Orazio, al 36' del primo tempo. I rossoblù si portano al sesto posto con 48 punti, sorpassando anche il Rende.

Zona salvezza, bene Catanzaro e Reggina

In zona salvezza non falliscono l'obiettivo Catanzaro e Reggina.

CATANZARO-SIRACUSA 1-0

I giallorossi ritrovano la vittoria al Ceravolo contro il Siracusa. Successo che in casa mancava ormai dal 28 gennaio. A sbloccarla è Riggio al 23'. Un gol che regala così l'intera posta in palio alla squadra di Pancaro ora a più otto dalla griglia play out.



BISCEGLIE-REGGINA 1-2

Tre punti salvezza anche per la Reggina che si aggiudica lo scontro diretto contro il Bisceglie grazie alle reti di Sciamanna e Pasqualoni.



Serie D, è ancora corsa a tre per la promozione

VIBONESE-IGEA VIRTUS 2-1

In Serie D, tutto invariato in testa. E' ancora corsa a tre. La Vibonese soffre in casa contro l'Igea Virtus ma vince. I rossoblù mantengono la vetta grazie alla rete del 2-1 firmata da Silvestri a 10 minuti dalla fine.

CITTANOVESE-NOCERINA 0-3

La Cittanovese si arrende alla Nocerina. I molossi si impongono per 3-0. I giallorossi rimangono comunque fuori dalla zona play out.

E se il Roccella continua a macinare punti per un miglior piazzamento, la Palmese strappa un pari nella rocambolesca partita contro il Messina. Al Franco Scoglio termina 4-4.

CLASSIFICA SERIE C



Lecce 71; Catania 67; Trapani 64; Juve Stabia 50; Monopoli, Cosenza, Matera 48; Rende 46; Siracusa, Casertana 44; Virtus Francavilla 43; Sicula Leonzio 42; Catanzaro 40; Bisceglie 38; Reggina, Fidelis Andria 36; Paganese 32; Fondi 26; Akragas 10



CLASSIFICA SERIE D

Vibonese, Nocerina, Troina 67; Ercolanese 57; Igea Vrtus 54; Gela 49; Acireale 46; Gelbison 45; Messina 44; Sancataldese 40; Portici, Cittanovese 38; Palmese, Roccella 31; Ebolitana 29; Palazzolo 25; Paceco 20; Isola Capo Rizzuto 12