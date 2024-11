Dopo la lunga sosta riparte pure la terza serie nazionale. Chiamate a risalire la china Catanzaro, Reggina e Vibonese. E intanto il Crotone…

Il calcio torna a pieno regime. All’appello mancava la Lega Pro che dopo una lunghissima sosta riaccende i motori. Una settimana tipo, quindi , tra serie A e serie C per le formazioni calabresi. Nella massima serie non ha tempo per rifiatare il Crotone, chiamato a recuperare un terreno diventato più lungo dopo l’ultimo turno di campionato. All’orizzonte c’è il Genoa dell’ex Juric che già all’andata diede un dispiacere ai suoi vecchi tifosi con una rimonta nella ripresa che annichilì la squadra di Nicola. Ma il passato è passato.

Il Crotone deve guardare al futuro e dovrà farlo senza tre pedine importanti. Contro i liguri, infatti, Davide Nicola dovrà fare a meno di Mesbah, impegnato in coppa d’Africa, Tonev infortunato e Palladino squalificato. Costretto a fare i conti con le assenze anche Stefano De Angelis, allenatore del Cosenza. Tra i lupi, che ospiteranno il Matera, non ci sarà l’attaccante Gambino alle prese con una noi muscolare alla coscia. Allarme in avanti anche a Catanzaro dove rischia di dare forfait, contro la Fidelis Andria, Cunzi. Allenamenti ripresi a ranghi completi, invece, per Reggina e Vibonese impegnate rispettivamente contro Akragas e Foggia. Due piazze in cui si attende, più che il ritorno in campo, qualche rinforzo importante per risalire la china.

Alessio Bompasso