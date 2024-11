Giorni incandescenti in Calabria. La Vibonese attende il verdetto del Collegio di Garanzia del Coni sul ricorso contro la Lega Pro. Il Rende chiama Ricciardo e in D potrebbero sparire altre piazze

Ore interminabili a Vibo Valentia. E’ la vigilia della discussione del Collegio di Garanzia del Coni chiamato ad esprimersi sui ricorsi presentati dal club rossoblu, dal Forlì e dal Racing contro la Lega Pro. Tutte e tre puntano, partendo dall’organo del comitato olimpico, la riammissione in Serie C. In seno alla società di via Piazza D’Armi c’è fiducia sul lavoro prodotto nel plico inviato a Roma.

Difficile ipotizzare gli scenari

C’è da dire che molto dipenderà anche da quante squadra poi effettivamente chiederanno il ripescaggio in terza serie al termine ultimo del 28 luglio e cosa deciderà in maniera definitiva il Consiglio federale del prossimo 4 agosto.

Il Rende attende solo il via libera, nel frattempo arriva Ricciardo

Il 4 agosto sarà anche il giorno in cui, verosimilmente, verrà dato il via libera al professionismo al Rende che nel frattempo ha incastonato un altro pezzo pregiato nel proprio scacchiere si tratta dell’attaccante Giovanni Ricciardo ex Igea Virtus, Villacidrese, Milazzo, Fondi, Casale, Melfi e Casertana. Più di 60 le reti realizzate negli ultimi due campionati con le maglie di Siracusa e Sicula Leonzio in Serie D.

Quante defaillance in Serie D?

Nel massimo torneo dilettanti, potrebbe aumentare il numero delle squadre non iscritte. Già 5 quelle che hanno salutato. Eventualità, questa, che spalancherebbe senza patemi d’animo le porte della D alle calabresi Cittanovese e Roccella.