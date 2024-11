Un turno positivo. O quasi. Sorridono le calabresi di Serie C. Ma non tutte. Piange la Vibonese ripresa e definitivamente sorpassata al Luigi Razza dopo il gol di Allegretti che aveva fatto gioire i tifosi i rossoblu. La remuntada del Monopoli porta le firme di Gerardi e Gatti. Nel mezzo questo fallo in area sul numero 10 di casa. Le due squadre erano ancora sull’1-1. Probabilmente sarebbe cambiato tutto. O forse no. Di sicuro oggi la Vibonese è fuori dal treno che porta ai playoff. Servono almeno sei punti nelle ultime tre gare per risalirci. O lameno sperare di farlo. Nella bagarre che porterà agli spareggi per la Serie B si reinserisce la Reggina corsara a Cava dè Tirreni con un gol all’ultimo secondo di Martiniello. Tre punti in tasca e ritorno in panca di Roberto Cevoli con il sorriso. Quello che continua a perdere nei minuti finali di gioco il Catanzaro. Le aquile dominano per tre quarti di gara poi crollano questa volta a Viterbo sui colpi di Polidori e Atanasov. Finisce 2-2.

Altro pari di giornata quello tra Rieti e Rende. Gigli al 6' mette in salita la gara dei padroni di casa segnando nella porta sbagliata. Brumat al 43' rimette tutto a posto. 1-1 e posta divisa a metà. Un punto a testa anche in B tra Padova e Cosenza. Patavini e calabresi sparano a salve. La gara termina 0-0 ma per i lupi va bene anche così.