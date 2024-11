Tante le novità dopo l'assemblea convocata da Giovanni Malagò, dal presidente del Coni e commissario della Lega. A tenere banco, oltre la data del recupero della scorsa giornata, gli importanti cambiamenti che riguardano la prossima stagione

Tante le novità dopo l'Assemblea della Lega Serie A, convocata dal presidente del Coni e commissario della Lega Giovanni Malagò, a partire dal recupero della scorsa giornata rinviata per morte del giovane capitano della Fiorentina Davide Astori. Le partite del 27^ turno, ad eccezion fatta del derby di Milano, saranno recuperate tra il 3 e il 4 aprile. Dunque niente sosta. Come il per il Crotone, così per tutte le altre sarà una stagione da viver fino alla fine tutta d'un fiato.

Le novità per la prossima stagione

Le novità più importanti però riguardano la prossima stagione. Con la prima giornata anticipata al 19 agosto e l'ultima il 26 maggio. Si partirà così una settimana dopo la disputa della Supercoppa Italiana, in modo da disputare tre, e non due, turni giocati prima della sosta di inizio settembre per gli impegni della Nazionale. Quanto alla sosta invernale, si pensa al ‘Boxing Day all’italiana’, ovvero una giornata di campionato fissata per Santo Stefano. Invariati i turni del 23 e del 30 dicembre. La ripresa fissata per il 12 gennaio con la Coppa Italia, e il campionato nel weekend successivo.

!banner!

Cambiamenti anche per il calciomercato

Novità anche sulle finestre di mercato. Ad agosto si chiuderà il 18, un giorno prima quindi rispetto all'inizio del campionato, mentre quello di gennaio terminerà il 19, anche in questo caso anticipando la ripresa.