Le professioniste calabresi tornano in campo per l’undicesima giornata di campionato. Riflettori puntati sul posticipo di Serie C Lecce-Cosenza

Week end a tutto campo per le calabresi. Al via l’undicesima giornata di campionato per le professioniste di Serie A e Serie C.

Serie A: Crotone-Fiorentina

Il Crotone torna allo Scida per ospitare la Fiorentina. C’è voglia di riscatto in casa rossoblù dopo l’1-0 subito all’olimpico contro la Roma. La Fiorentina certo arriva da un buon momento dopo la vittoria interna contro il Torino.

Serie C, dalla partita di "massima serie" al monday night

In Serie C invece, per il Catanzaro a domicilio arriva l’ultima in classifica, la Fidelis Andria. Per gli uomini di Dionigi vietato sbagliare. Trasferta per il Rende in casa della Juve Stabia. Due i punti di vantaggio dei calabresi. Obiettivo continuità.

Sfida da Serie A al Granillo. Sarà Reggina Catania e contro gli etnei gli amaranto ritrovano Di Livio.

Big match, Lecce-Cosenza

Riflettori tutti puntati però sul posticipo che chiuderà il turno. il Monday night Lecce Cosenza in diretta tv. la sfida al “Via del Mare” arriva in un momento cruciale. Segno evidente del momento importante che sta vivendo la squadra rossoblù, Braglia è tornato a lavorare su l’aspetto atletico proprio per rafforzare la velocità e migliorare la resistenza di alcuni elementi. Il Cosenza nonostante la falsa partenza vuole migliorare la posizione della passata stagione ed essere protagonista per la corsa finale ai play-off.