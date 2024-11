Il giudice sportivo ha chiesto alla Procura federale di intervenire. Previste pene pesanti in certi casi. Dalla multa salata all’obbligo di dover disputare una o più partite a porte chiuse al Ceravolo o senza tifoseria al seguito in trasferta

Oltre al danno la beffa, verrebbe da dire. Il Catanzaro rischia grosso dopo i fatti di Melfi e l’aggressione di due dei suoi calciatori nel parcheggio del “Menti”. Il giudice sportivo di Lega Pro ha rimandato ogni decisione in merito alla Procura federale che per, responsabilità oggettiva, potrebbe punire in maniera pesante il club dei tre Colli. Forse con una multa. Forse sbarrando la strada ai propri tifosi in trasferta o le porte del proprio stadio per diverse partite. Staremo a vedere.

Il comunicato ufficiale. «Il Giudice Sportivo, letto il rituale rapporto del Commissario di Campo e del Collaboratore della Procura Federale in ordine agli incidenti provocati dai sostenitori della società Catanzaro al termine della gara nell’area parcheggio dell’impianto sportivo, riservata ogni decisione in merito, dispone che, al fine di ogni opportuna valutazione dei fatti stessi, venga acquisito a cura della Procura Federale un supplemento di indagini, anche mediante acquisizione dei rapporti delle forze dell’ordine».