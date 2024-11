Il Questore reggino ha squalificato per due anni Giuseppe Alia, allenatore dell'Antonimina, che avrebbe picchiato l'arbitro nel corso della partita con la Nuova Gioiese

Due anni di Daspo al tecnico dell'Antonimina, squadra di prima categoria. Il provvedimento contro Giuseppe Alia è scattato in seguito alla partita del 29 novembre 2015 copntro la Nuova Gioiese, quando l'allenatore aggredì l'arbitro. Allora la Figc lo sospese fino a dicembre. Ora arriva il Daspo per due anni, emesso dal Questore di Reggio Calabria. Per Alia anche l'obbligo di presentazione negli uffici della Polizia per i prossimi due anni.