Sfumato Allegretti la Vibonese punta tutto su una altro ex del calcio calabrese e intanto Catanzaro e Reggina…

Ultimi giorni di calciomercato. Ultime ore di contrattazioni in una sessione invernale che ha regalato, a dire il vero, poche, pochissime emozioni. Almeno tra le formazioni calabresi di Lega Pro. Qualcosa si è mosso a Vibo casa della Vibonese. Per il resto il nulla. In casa rossoblu, sfumato Allegretti (trattenuto a Macerata), sono arrivati un paio di giovani interessanti ma mister Campilongo si aspetta qualcosa di più. L’obiettivo della società è regalare una punta importante al proprio tecnico.

L’uomo chiamato ad infilare più palloni possibili in fondo al sacco in una squadra che fino ad oggi non ha spiccato per produttività sotto porta. La caccia al nuovo, si spera, bomber rossoblu si intreccia, tuttavia, con gli obiettivi delle cugine calabresi. Radiomercato parla di un interessamento di Reggina e Vibonese su Fall della Fidelis Andria. Club che avrebbe puntato su Andrea Razzitti del Piacenza e sul quale si sarebbe fatto più pressante l’interessamento della stessa Vibonese. Razzitti che, come si ricorderà ha già calcato i campi del girone C con la maglia del Catanzaro. Società giallorossa che, dopo aver prelevato dalla Lupa Roma Marcello Mancosu, sarebbe ad un passo da Gomez dell’Akragas. Giocatore che piace molto anche in riva allo Stretto. Insomma un valzer che incendierà l’ultima parte del mercato. O almeno questo è quello che sperano i tifosi.

Alessio Bompasso