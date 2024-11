Il Football Club Crotone comunica che il calciatore Augustus Kargbo ha firmato un contratto di addestramento tecnico. Classe 1999, Augustus compirà 19 anni il prossimo 24 agosto: si tratta di un giovane e promettente attaccante nato a Freetown, in Sierra Leone, che nell’ultima stagione ha militato in Serie D nel Campobasso mettendo a segno ben 6 reti in 20 presenze. Salito alla ribalta per la cavalcata contro l’Empoli nel Torneo di Viareggio con la Rappresentativa Nazionale della Lnd, Kargbo sembra proprio avere tutte le carte in regola per affermarsi nel calcio professionistico. L'attaccante ha raggiunto questa mattina i compagni di squadra per sostenere le visite mediche.