Il calciomercato sta per entrare nel vivo. La sessione si aprirà il 3 gennaio e l’obiettivo è portare fin dai primi giorni qualcuno agli ordini di Roberto Occhiuzzi. Un profilo che il Cosenza segue da vicino e per il quale ci sono delle valutazioni in corso è Simone Mazzocchi (‘98), attaccante di movimento in forza alla Ternana. I tifosi rossoblù lo hanno visto all’opera da vicino nel match interno contro le Fere. È stato l’autore del momentaneo 2-1 dopo gli acuti iniziali dei Lupi e prima del tris di Millico. E’ un jolly in grado di svariare su tutto il fronte offensivo, ma bravo a fungere anche da riferimento centrale.

Mazzocchi nel mirino del Cosenza

Ha il gradimento dello staff tecnico e della squadra calciomercato del Cosenza. È uno dei profili sul tavolo, fermo restando che nel pacchetto offensivo sono previsti più interventi così da alzare il livello qualitativo dell’organico a disposizione. L’attaccante è di proprietà dell’Atalanta, club con cui i silani hanno già concluso l’operazione Carraro. Chiuso da un top player della categoria quale Donnarumma, Mazzocchi agli ordini di Cristiano Lucarelli ha totalizzato 10 gettoni di presenza andando a segno in due occasioni. Prima del Marulla aveva timbrato il cartellino anche al Granillo. Segno evidente che l’aria di Calabria gli fa bene. Continua a leggere su cosenzachannel.it