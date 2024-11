Il difensore ha optato di vestire in amaranto dopo il ricco triennale offerto dalla società di Saladini. L'attaccante, ex Pordenone, sarà invece un nuovo elemento a disposizione di Dionigi in rossoblù

Ci sono novità per quel che riguarda due trattative calde in casa Cosenza. Per un calciatore che ormai sembra perso, Camporese, ce n’è un altro che invece diventerà prestissimo rossoblù, Butic.

Camporese scioglie le riserve

Michele Camporese (’92) giocherà l’anno prossimo nella Reggina. Così come riportano i colleghi di Triveneto Gol, oggi pomeriggio, il difensore ha sciolto le riserve ed ha detto sì all’offerta di Massimo Taibi. E’ stata una trattativa lampo quella tra il calciatore e gli amaranto visto che, come vi avevamo raccontato, il Pordenone aveva dato carta bianca a Camporese per decidere il proprio futuro. Il triennale offerto dalla Reggina è stato decisivo ed ha sbaragliato la concorrenza di Cosenza e Modena che nelle settimane precedenti avevano lavorato per l’ingaggio del difensore. Niente ritorno in rossoblù per lui che nella seconda parte della scorsa stagione, è stato uno degli uomini chiave per la salvezza.

Definito l’acquisto di Butic

Chi invece dovrebbe arrivare al Cosenza è Karlo Butic (’98). Il Pordenone ed il Cosenza sono riuscite e trovare un punto d’incontro e l’attaccante, dopo aver trovato già da tempo l’accordo con Gemmi, dovrebbe trasferirsi in rossoblù in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza. L’ufficialità dovrebbe arrivare a breve e, a quanto pare, il croato dovrebbe raggiungere i suoi nuovi compagni nel ritiro di Sarnano nella giornata di martedì.