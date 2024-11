Ben otto gli innesti per la società bruzia negli ultimi due giorni. Il colpo in uscita è stato quello del Crotone con Messias mandato a giocare al Milan, mentre la Reggina si è concentrata a sfoltire la rosa

Alle ore 20 di ieri si è chiusa ufficialmente la sessione estiva 2021 del calciomercato. Tutti i colpi delle squadre calabresi sono stati riportati dal nostro network che ha seguito dall'Hotel Sheraton di Milano le ultime due avvincenti giornate di mercato.

I canali social del network di LaC (lacnews24.it, cosenzachannel.it, il vibonese.it e ilreggino.it) si sono arricchiti di dirette e notizie esclusive, con il racconto di Antonio Clausi e Antonio Alizzi, inviati sul posto per seguire i movimenti delle compagini calabresi, con gli appuntamenti speciali all'interno dei nostri tg e nel format, "Speciale calciomercato", condotto da Salvatore Bruno e andato in onda su LaC Tv.

Il mercato delle calabresi

Fra le tre squadre calabresi che partecipano al campionato di Serie B, la società del Cosenza è stata quella più attiva nelle ultime 48 ore del calciomercato. Sono infatti otto i giocatori ufficializzati dai lupi. Dopo il ritardo nella costruzione della rosa, a seguito della riammissione del Cosenza in cadetteria solo dopo l'esclusione del Chievo, il ds Roberto Goretti ha dovuto lavorare duro per assicurare al gruppo allenato da Marco Zaffaroni elementi capaci di affrontare un torneo difficile come quello della Serie B.

Il colpo mercato in uscita è stato sicuramente quello piazzato dal Crotone che ha ceduto il brasiliano Junior Messias al Milan. Una storia tutta da raccontare quella del giocatore, classe 1991, nato a Belo Horizonte e arrivato in Italia appena 8 anni fa per lavorare come fattorino, per lui adesso, dopo due stagioni con i pitagorici si aprono le porte di una delle società più blasonate del Mondo. La Reggina, negli ultimi due giorni di mercato si è concentrata soprattutto a sfoltire la rosa. Quattro uscite due ingressi per la squadra affidata in panchina ad Alfredo Aglietti. Gli amaranto avevano già completato abbastanza il gruppo nelle scorse settimane, con elementi di spessore come l'attaccante Galabinov, arrivato dallo Spezia e già a segno nella partita contro la Ternana.

Il calciomercato del Cosenza

Acquisti: Moreo (Att, Novara), Panico (Dif, Potenza), Del Favero (Por, Juventus), Minelli (Por, Juventus), Venturi (Dif, Carpi), Rigione (Dif, ChievoVerona), Gori (Att, Fiorentina), Vaisanen (Dif, ChievoVerona), Carraro (Cen, Atalanta), Caso (Cen, Genoa), Vigorito (Por, Lecce), D.Anderson (Cen, Lazio), Kristoffersen (Att, Salernitana), Palmiero (Cen, Napoli), Pirrello (Dif, Empoli), Steeve-Mike Eyango (Cen, Genoa), Pandolfi (Att, Turris), Situm (Cen, Reggina), Millico (Att, Torino)

Cessioni: Antzoulas (Dif, Asteras Tripoli), Ba (Cen, Nantes B), Carretta (Att, Perugia), Petrucci (Cen, Reggiana), Moreo (Att, Pergolettese)

Il calciomercato del Crotone

Acquisti: Mondonico (Dif, Albinoleffe), Saro (Por, Pro Vercelli), Tutyskinas (Dif, Escola Varsovia), Juwara (Att, Bologna), Nedelcearu (Dif, Aek Atene), Mulattieri (A, Inter), Visentin (Dif, Pordenone, D), Mogos (Att, ChievoVerona, SV), Maric (Att, Monza, P), Sala (Dif, Sassuolo, P), Estévez (Cen, Estudiantes, D), Donsah (Cen, Caykur Rizespor), Canestrelli (Dif, Empoli), Paz (Dif, Bologna), Spina (Att, Crotone), Oddei (Att, Sassuolo)

Cessioni: Cordaz (Por, Inter), Golemic (Dif, Al-Hamz), Mazzotta (Dif, svincolato), Crociata (Cen, Empoli), Rodio (Dif, Pro Vercelli), Crespi (Por, Renate), Petriccione (Cen, Pordenone), Junior Messias (Att, Milan), Marrone (Cen, Monza)

Il calciomercato della Reggina

Acquisti: Gavioli (Cen, Inter), Regini (Dif, Sampdoria), Micai (Por, Salernitana) Ricci (Cen, Sassuolo), Franco (Dif, Lazio), Turati (Por, Sassuolo), Laribi (Cen, Hellas Verona), Hetemaj (Cen, Benevento), Adjapong (Dif, Sassuolo), Tumminello (Att, Atalanta), Galabinov (Att, Spezia), Amione (Dif, Hellas Verona), Cortinovis (Att, Atalanta)

Cessioni: Marchi (Dif, Piacenza), Paolucci (Cen, Sainte Gilloise), Gasparetto (Dif, Legnago), Guarna (Por, Ascoli, D), Vasic (Att, Vasalunds, P), Mastour (Cen, svincolato), Rolando (Dif, Catanzaro), Gasparetto (Dif, Legnago Salus), Situm (Cen, Cosenza), Farroni (Dif, Vis Pesaro), Garufo (Dif, svincolato), Rossi (Dif, Seregno), Marchi (Dif, Piacenza), Crimi (Cen, Triestina)