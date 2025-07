Il ritorno al Catanzaro è imminente per Gianluca Di Chiara, esterno classe 1993, che ha completato con successo le visite mediche nella giornata di ieri. Il difensore, dopo un decennio di assenza, sta per rientrare nel club giallorosso. L'ufficialità dell'accordo è attesa da un momento all'altro, con Di Chiara già integrato nel ritiro precampionato di Spiazzo. Il suo contratto, a quanto pare biennale, testimonia l'ambizione del Catanzaro di consolidare la difesa con esperienza, affiancando i nuovi giovani innesti come Marietta, Verrengia, Bashi, Frosinini, Alesi, Seha, Nuamah e Rispoli.

La settimana di preparazione delle Aquile culminerà con un test contro il NapoliCampione d’Italia a Dimaro il 26 luglio, una prova per valutare i nuovi equilibri tattici. Intanto, sul fronte del mercato, il club di Noto non si ferma: oltre a Pandolfi, è emerso l'interesse per Mario Perlingieri, giovane attaccante su cui il Catanzaro punta per rinforzare il reparto offensivo a lungo termine.

Ulteriori operazioni sono previste prima della chiusura del mercato, con attenzione particolare su Bonini e Biasci, oggetto di interesse da parte di club come Cremonese e Sassuolo.

Il pacchetto difensivo rimane al centro dell'attenzione, con la necessità di aggiungere un centrale esperto e un terzino destro di regia. Il reparto mediano, completato con i giovani Alesi, Rispoli, Petriccione, Pompetti e Pontisso, appare solidamente consolidato, salvo imprevisti.

Gli esterni offensivi come Nuamah e Seha promettono, mentre il club valuta l'arrivo di un jolly offensivo come Valoti. In attacco, l'apporto di un attaccante esperto è essenziale per supportare Iemmello e garantire versatilità tattica.