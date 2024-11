L’ex portiere giallorosso piace ad entrambe. Favorito il club dei tre colli

REGGIO CALABRIA - Sono le ultime ore del 2014. Un anno terribile che la Reggina prova a mettersi dietro le spalle definitivamente. Per farlo bisognerà ripartire da zero e da quella classifica del girone C di Lega Pro inimmaginabile ad inizio torneo. Eppure gli amaranto stanno li in fondo e mezzo campionato è già andato via. Servirà un miracolo per la salvezza. Serviranno uomini di categoria che sfoderino la sciabola piuttosto che il fioretto. Discorso molto simile a Catanzaro. Partiranno in molti in riva allo Stretto come sui tre Colli. Da Reggio andrà via il difensore Luca Crescenzi, saluteranno i centrocampisti Jacopo Dall’Oglio, Marco Armellino e Mattia Maita. Tra gli attaccanti fuori Di Michele e Masini, ma è probabile che il club amaranto si privi pure di Roberto Insigne, tra i più attivi sottoporta, almeno ad inizio campionato. A dire addio alla casacca calabrese sarà anche il portiere Adam Kovacsik. Il numero 1 ungherese non ha convinto e la Reggina lo lascerà andare. Al suo posto ricerca un pipelet di esperienza, tra i nomi più caldi anche quello di Riccardo Mengoni, che i tifosi calabresi ricorderanno con la maglia di Vibonese, Hinterreggio e Catanzaro. Sulle sue tracce pure il club giallorosso che starebbe lavorando al gradito ritorno del portiere di Vicchio del Mugello. A Catanzaro potrebbe non essere il solo a rincasare. Il patron giallorosso Cosentino rivorrebbe sui tre colli anche il regista Quadri ed il difensore Siringano, protagonisti, insieme a Mengoni, della straordinaria promozione del 2012.