Continua il calciomercato del Catanzaro che nelle scorse ore ha ufficializzato l’arrivo a titolo definitivo dal Vicenza del centrocampista Antonio Cinelli. Il giocatore si è legato ai giallorossi con un contratto biennale. Il play 32enne, nativo di Roma e cresciuto nelle giovanili della Lazio, ha disputato ha militato con i biancorossi veneti per ben 7 stagioni tra il 2012 e lo scorso campionato, di cui 4 in serie B e 3 in C, e ottenendo due volte la promozione in cadetteria. Sempre in serie B ha vestito la maglia del Cagliari, vincendo il campionato e conquistando con i sardi la promozione in serie A, e quelle di Cremonese, Novara, Cesena, Cagliari e Sassuolo, in C ha giocato anche a Pavia e nel Lumezzane. Cinelli è già aggregato al gruppo, a disposizione del tecnico Antonio Calabro.

Nel frattempo le Aquile continuano gli allenamenti in vista dell'impegno dei 32esimi di Coppa Italia contro l'Hellas Verona: i giallorossi affronteranno i veneti al "Bentegodi" sabato 14 agosto alle 20.45